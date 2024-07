Lautaro Martinez | Caviglia? Infiltrato pure in finale di Champions League!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024)è l’uomo chiave dell’Argentina dalla fase a gironi, dopo i quattro gol in tre partite fra Canada, Cile e l’altra notte doppietta al Perù. Il Toro, parlando a Olé, torna di nuovo sulla questione delle infiltrazioni rivelando come abbiano toccato anche il periodo all’Inter. GROSSO RISCHIO – Un infortunio allaha limitatoper tutta la stagione 2022-2023. Nonostante ciò, ha vinto i Mondiali con l’Argentina ed è arrivato indicon l’Inter. Dopo le rivelazioni delle scorse ore, il Toro aggiunge qualcosa in più al racconto dei suoi problemi: «Ai Mondiali ero a un passo dall’operazione, ho giocato persino ladicon antinfiammatori. Ho fatto infiltrazioni, cercando di arrivare alla partita nella forma migliore.