La nuova architettura più a misura d' uomo

(Di lunedì 1 luglio 2024) “È finita l’era dell’dello stupefacente. Niente più cose eccezionali, niente più grandi strutture urbane, come fossero oggetti di design. Oggi non costruisci un’opera autobiografica ma un’opera per le persone che la abitano. C’è al centro l’che vive l’opera e non l’autore dell’opera - sono le parole che l’architetto Marco Casamonti ha usato durante il 10° Pambianco Design Summit per indicare la strada da seguire – “In Italia abbiamo costruito ovunque, abbiamo devastato le coste, riempito di capannoni il Veneto. Dobbiamo riusare in modo consapevole. Costruire meno e riusare ciò che è stato già fatto”. Il saper fare italiano nel design ha un valore inestimabile, grazie agli architetti italiani che sono tornati a fare un lavoro di servizio.