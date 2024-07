Juve ecco le amichevoli estive | Norimberga e Atletico Madrid i primi test di Motta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Torino, 1 luglio 2024 – Quattroperare il nuovo corsontino di Thiago. Lavori in corso alla Continassa e in generale durante il ritiro pre campionato in Germania, ma comunque un modo per vedere a che punto si è verrà fornito dalleche laha ufficializzato oggi. Una partita di livello assoluto metterà alla prova ladicontro l’, nell’ambito di una estate internazionale cone Brest, poi una partita in famiglia con Next Gen e Under 19. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Questo il calendario: si comincia il 26 luglio Come noto, Thiagoinizierà a rifinire la preparazione con un ritiro in Germania a casa di Adidas presso il camp HQ di Herzogenaurach dove i bianconeri sosteranno dal 20 al 26 luglio.