Il principe Harry vuole portare disperatamente i figli nel Regno Unito

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilnon ha ancora condiviso i piani per l’estate. Neppure Buckingham Palace ha reso noti i nomi dei reali che si uniranno a re Carlo nella dimora di Balmoral. I media britannici ritengono che il Sovrano seguirà la tradizione, recandosi in Scozia per le settimane di pausa. Normalmente il sovrano ospita tutta la famiglia nel castello, come voleva la tradizione della regina Elisabetta. Stando ad alcune indiscrezioni, re Carlo III potrebbe cogliere l’occasione per rivolgere un invito anche al figlio minore. Se il duca di Sussex lo accettasse, potrebbero finalmente costruire l’occasione per rimediare ai rapporti e ristabilire la pace. Si dice che ilsia “disperato” nel tentativo di rii suoi figli nel Regno Unito in modo che possano stabilire una relazione con re Carlo.