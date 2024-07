I sette giorni di Vittoria Ferdinandi deve scegliere la Giunta Oggi cominciano le consultazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dalla grande ’Festa per la’ è passata una settimana esatta. Pioveva, lunedì scorso, in piazza IV Novembre ma per, affacciata con un sorriso che più largo non si poteva dal balcone della Sala della Vaccara, non c’erano nubi. Appena eletta sindaca di Perugia,festeggiava con il suo popolo.dopo, una volta completata la procedura di insediamento e indossata la fascia tricolore, perinizia la fase-due, quella più delicata e complessa. Primo passo: la formazione dellachiamata a governare Perugia nei prossimi cinque anni.è atteso il via alle. A fianco della sindaca ci sarà Andrea Ferroni, consigliere politico della campagna elettorale, che comincerà il giro di incontri con i rappresentanti delleliste che hanno sostenutonella corsa vincente a Palazzo dei Priori.