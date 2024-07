I Negramaro tornano al Palasele il 10 ottobre 2025

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il viaggio live deicontinua. Da settembrela band tornerà ad esibirsi nei palasport con un nuovo tour che toccherà tutte le principali città italiane.PALASPORTsarà anche l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni del nuovo album di inediti, in uscita quest’autunno. L’appuntamento in Campania è per il 14aldi Eboli (SA). I biglietti saranno disponibili in presale per il fanclub da lunedì 1luglio alle ore 18.00, mentre in general sale saranno disponibili da martedì 2 luglio alle ore 18.00 su ticketone.it. Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, iincarnano non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un’amicizia ventennale che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar fin dagli esordi, come una grande famiglia allargata.