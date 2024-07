I danni del maltempo tra Valle d' Aosta e Piemonte | isolate Cervinia e Cogne

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Inondazioni, bombe d'acqua, frane e tanta pioggia. Nel week end ilha gravemente colpitod', causando grandiin diverse località turistiche. Il comune più colpito è quello di, che da ieri sera è isolato dal resto della regione a causa di una frana che ha interrotto l'unica strada che permette di raggiungere il piccolo paese. Secondo quanto riferito dalle autorità locali alle agenzie di stampa, ci vorranno settimane prima che la città possa tornare a essere raggiungibile in auto. Nel frattempo le persone sono state fatte evacuare in elicottero. "L'urgenza principale è l'evacuazione delle persone che devono scendere a. Lo stiamo facendo con dei voli in elicottero, ne abbiamo già portati giù almeno 300, ne abbiamo comunque ancora da portare credo altrettanti, ma i numeri non sono precisi per ora", ha detto ieri il sindaco diFranco Allera.