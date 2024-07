I 50 soccorritori tra le correnti dell’Adda | Stiamo dando il massimo Ma di Claudio Togni ancora nessuna traccia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fiume Adda. Nei primi due giorni hanno perlustrato l’Adda in superficie. Lo hanno fatto in lungo e in largo, su e giù per i circa tre chilometri di fiume che collegano Trezzo a Canonica. Troppo gonfio l’Adda, troppo forti lee, di conseguenze, troppo rischioso immergersi, soprattutto vicino alla diga di sbarramento dove è caduto, il 59enne operaio della Italgen disperso da ormai 72 ore. Hanno osservato il fiume anche dall’alto, con le termocamere installate sui droni e l’elicottero. Domenica 30 giugno, come anticipato, ihanno tentato un’altra soluzione: le telecamere subacquee, portate sul posto dai Sommozzatori di Treviglio, per iniziare a gettare uno sguardo anche sott’acqua. Purtroppo, senza risultati.