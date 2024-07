Fontane cittadine spente un triste spettacolo per i crocieristi

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tarantini Time Quotidiano Il Partito Liberale di Taranto torna a denunciare lo stato di abbandono delledella nostra città. Ieri, iscesi a Taranto hanno dovuto assistere ad un: tutte le, eccetto quella di Piazza Maria Immacolata, erano. Anche questa mattina, una nave da crociera è in rada, e i turisti che sbarcheranno saranno costretti a vedere lo stesso desolante scenario di ieri. Mentre l’amministrazione comunale continua ad esultare per aver portato le crociere a Taranto e per la scelta di puntare sul turismo come motore di sviluppo economico, non possiamo ignorare il grave stato di incuria in cui versano le nostre infrastrutture urbane. Le, elementi di decoro e simboli di accoglienza, rappresentano una parte importante dell’immagine della città, e la loro mancata manutenzione è indice di disinteresse e abbandono.