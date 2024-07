Figc ricorre al Tar | Sanzione Antitrust ingiustificata assoluta correttezza dell’operato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laal Tar dopo la comunicazione della multa dell’Autoritàdi 4 milioni di euro. In una nota, la Federazione chiarisce che “ritiene la, basata su argomentazioni documentalmente riscontrabili e su un ragionamento giuridico errato. Peraltro, taleè stata irrogata con le stesse motivazioni con le quali era stata sanzionata la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) in un analogo procedimento. Decisione poi annullata dal Consiglio di Stato, con sentenza dello scorso 5 giugno n.5054. Per questo – si legge ancora – nel ribadire l’del proprio operato, lacomunica che è in corso di notifica il ricorso, con richiesta di sospensiva, presso il TAR del Lazio.al Tar: “” SportFace.