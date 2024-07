Esposito rientrato all’Inter solo di passaggio | trattativa in Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024)è fra i tanti giocatori che oggi, lunedì 1 luglio, sono formalmente di nuovo in rosa. Ma non ci rimarrà per molto: è già in piedi unaper farlo rimanere inA. Lo fa sapere Sky Sport. DI RITORNO – Dopo sei gol in ventitré presenze nella scorsaB con la Sampdoria, alle 24 si è chiuso il prestito di Sebastiano. Che fa così rientro, proprietaria del suo cartellino. L’attaccante non è però destinato a rimanere, perché è in vista un altro trasferimento. Che potrebbe avvenire anche prima del raduno agli ordini di Simone Inzaghi, previsto per il 13 luglio.di nuovo in partenza dinA LA RICHIESTA – Sulle sue tracce si è messo l’Empoli, che prenderà Roberto D’Aversa come nuovo allenatore al posto di Davide Nicola destinato al Cagliari.