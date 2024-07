Entrò nell' immaginario collettivo per le tre copertine di Playboy ma sono decine le sue interpretazioni memorabili per il cinema la tv e il teatro A partire da Walesa - L' uomo della speranza di Andrzej Wajda in cui interpretava Oriana Fallaci

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 1 luglio 2024) Di origini napoletane, ma romana da sempre, Maria Rosaria Omaggio, si è spenta all’età di 67 anni, per una malattia.le suetra, fiction e. Come quella dinel filmdidel 2013. Anche se sempree interviste le ricordavano le treche realizzò per. «Capirà, tre edizioni da mezzo milione di copie ciascuna», disse, ironica, in un’intervista al Corrieresera dello scorso 7 giugno. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sotto l’ultimo post sul suo profilo Instagram, compresi quelli che ricordano l’interesse dell’attrice per altre dimensioni, diverse da quella terrena., dieci attrici che hanno recitato in ruoli maschili X Maria Rosaria Omaggio, morta l’attrice e scrittrice Maria Rosaria Omaggio aveva iniziato la sua carriera giovanissima.