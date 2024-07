Elezioni in Francia i risultati definitivi del primo turno | vince Marine Le Pen

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024)elettoraliin: il Rassemblement National conquista ildelle legislative anticipate con un impressionante 29,2%. Unendo le forze con la lista Républicains di Eric Ciotti, il blocco dell’estrema destra arriva al 33,1%. L’alleanza del Nouveau Front Populaire segue con il 27,9%, mentre la lista Ensemble della maggioranza presidenziale uscente ottiene solo il 20%. Gli Républicains anti Ciotti si fermano al 6,5%, a cui si aggiungono i Divers Droite al 3,6%.Leggi anche: Le Pen, la clamorosa notizia che scuote la: “Dati nettissimi” Ora, con lo sguardo al secondodi domenica prossima, il blocco dell’estrema destra parte in vantaggio nella maggior parte delle circoscrizioni. I candidati del Rassemblement National e di Ciotti sono in testa in 297 circoscrizioni, seguiti dai candidati del Nouveau Front Populaire con 155 circoscrizioni, la lista dei macronisti con 62 e gli Républicains con 34.