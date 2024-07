Drappi in via dei Fabbri Così il centro si colora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Chi è passato dalstorico in questi giorni avrà certamente notato una piacevole novità in via dei. Basta alzare lo sguardo verso il cielo per accorgersi di come siano apparsi deiin stoffa di tutti i colori. Un’iniziativa voluta dai commercianti e dai ristoratori della strada per rendere più accattivante, esteticamente parlando, e di conseguenza più accogliente ilper i turisti, anche in vista dei "Percorsi Notturni", con i negozi che saranno aperti tutti i giovedì di luglio fino a mezzanotte. Le istallazioni resteranno al loro posto fino alla fine di settembre, come spiega Francesca Falleni, titolare di Maison 22, nonché una delle principali promotrici dell’iniziativa: "Sono due anni che chiediamo al Comune di poter abbellire la strada in questo modo.