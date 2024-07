Consorzio di Bonifica | Strategie urgenti e interventi strutturali per fronteggiare la crisi climatica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 1 luglio 2024 – Anche ildi2 Alto Valdarno sarà a Roma il 2 e 3 luglio per l’Assemblea Nazionale di ANBI, l’associazione di riferimento dei Consorzi didi tutta Italia. Obiettivo? Definire insieme ai decisori politici e ai principali rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, sociale e ambientale, una strategia post PNRR. “E’ chiaro che servono politiche di adattamento allache minaccia la sicurezza del territorio e le attività produttive a cominciare dall’agricoltura”, spiega la Presidente Serena Stefani che seguirà i lavori con il vice Presidente Leonardo Belperio e il Direttore Generale Francesco Lisi. “E’ un momento di confronto importante per dimostrare l’operatività e la capacità progettuale ed esecutiva dei Consorzi die per definire leda adottare, in modo condiviso.