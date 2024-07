Connettività Edge | accordo con Namex

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024), PUNTO di scambio internet di rilievo in Italia e nel Mediterraneo, e Open Fiber, principale operatore italiano di fibra ottica Ftth, hanno sottoscritto unper un servizio difocalizzato sull’Interconnessionetra operatori. Questa partnership strategica mira a potenziare le infrastrutture di rete su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alla periferia della rete (Networking). La collaborazione, lanciata a Napoli durante l’annuale evento, consentirà agli Internet Service Providers (Isp) italiani e stranieri operanti in Italia di beneficiare di un’infrastruttura di interconnessione capillare, ottimizzando il traffico tra diversi operatori di rete ai margini della stessa. L’iniziativa rientra nel servizioEnabled Site che, in collaborazione con gli Isp consorziati, mira a creare punti di interconnessione distribuiti a livello regionale per avvicinare sempre di più i contenuti all’utente finale, sfruttando i Pop (Point of Presence) di Open Fiber distribuiti sul territorio nazionale.