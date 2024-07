Buongiorno giorni decisivi per l’affare con il Napoli | c’è un pericolo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Alessandroè l’obiettivo numero uno per la difesa che Antonio Conte ha in mente per il suo. Da Torino fanno il punto della situazione a tal riguardo. Non è affatto un mistero che Alessandrosia il principale indiziato per rinforzare il: a caccia di una stabilità difensiva che nella scorsa stagione è mancata, il neo tecnico partenopeo Antonio Conte ha individuato nel capitano del Torino il profilo su cui poggiare le basi del reparto che, per forza di cose, subirà una vera e propria rivoluzione. Va avanti ormai da tempo la trattativa tra le due società, messa in stand by dal Campionato Europeo ma che ora, in seguito all’uscita di scena dell’Italia di Luciano Spalletti, è pronta a riprendere e prendere il suo bivio decisivo.