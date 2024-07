Bbc New Energy un fuoricampo mette fine alle speranze anche in gara3

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il secondoitaliano di Roger Bernadina, 40 anni (e 184tra Mlb, minors, Giappone e leghe unvernali sudamericane e e caraibiche), stravolge le sorti di NewBbc Grosseto - Hotsand Macerata, perndo ai marchigiani padroni di casa di vincere in walkoff per 2-1 e completare il cappotto contro una sqUAdra, quella di Oberto, che esce da un weekend da dimenticare. Protagonisti indiscussi della partita sono stati i lanciatori e le difese, specialmente quella del Bbc Grosseto. Luis Gonzalez tiene in piedi i maremmani lanciando cinque riprese di spessore con appena tre valide subìte. Padroni di casa che si mangiano le mani soprattutto per le grandi occasioni sprecate nel primo inning (doppio gioco sulla seconda base di Lorenzo Morresi e Dudley Leonora eliminato nel tentativo di trasformare un singolo in un doppio).