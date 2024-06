Una nazionale di ragazzini senza co***oni viziati Ora li vedremo a Ibiza con le loro finte famiglie | le parole di Fabrizio Corona dopo la sconfitta dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Ieri sera ladi calcio italiana è uscita ai quarti di finale dell’Europeo 2024,lacontro la Svizzera. Sui social, sotto ogni post che riguarda gli azzurri, la sezione dei commenti è piena di critiche verso il C.T. Luciano Spalletti e i calciatori, a causa delleprestazioni, diciamo, discrete. Una dura bocciatura arriva anche dache, con una Instagram Story, ha usatoa dir poco velenose nei confronti degli azzurri. Il re dei paparazzi non lascia scampo a nessuno, le sue dichiarazioni attaccano tutti, allenatore e giocatori. “Unadi, sfigati,, stupidi e. Zero carattere, zero determinazione. Litutti acon itatuaggisenso, lee lebambole di plastica.