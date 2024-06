Una ’giunta ombra’ per critiche e proposte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Spunta una novità politica a Castelfranco Emilia. Dopo la recente nomina della Giunta comunale da parte del neo rieletto sindaco Giovanni Gargano, il consigliere comunale di opposizione Claudio Malavasi (nella foto), della lista Forza Italia – Noi Moderati, ha nominato la sua "Giunta ombra", che riprendendo con questa iniziativa una tradizione anglosassone, si appresta a esercitare azioni di critica nei confronti della coalizione di maggioranza promossa alle ultime elezioni. A comporre la "Giunta ombra" di Malavasi saranno lo stesso Malavasi e poi il suo "vicesindaco" Giovanni Spitaleri per affari istituzionali, partecipazione, cultura, commercio, Suap, gemellaggi; Pietro Parisi per programmazione, bilancio tributi e organismi partecipati; Singh Varunjot per politiche giovanili, integrazione e diritti, transizione ambientale ed energetica, Diego Di Cosmo per sport, volontariato, gestione impianti, manutenzione; Lorena Girotti per lavori pubblici, gestione patrimonio e agricoltura; Rosa Sellitto per politiche educative, scuola, cultura, welfare, Manuela Spaggiari per urbanistica e rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, viabilità.