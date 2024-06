Trump vincerà Biden si ritiri Feltri non ha dubbi sulle elezioni Usa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 30 giugno 2024) Nella puntata del 30 giugno di Stasera Italia, talk show di Rete4 che vede Sabrina Scampini alla conduzione, è ospite Vittorio. Il direttore editoriale de Il Giornale si esprime sulla corsa alla Casa Bianca nei giorni successivi al primo confronto tra Joee Donald: "farebbe bene a ritirarsi. Mi sembra troppo tardi per cambiare il candidato da parte dei Democratici. Io sono convinto chele, perché inamente è più in sentore, è più svelto, è più bravo e mi sembra anche deciso.l'abbiamo già avuto e ha dato dimostrazione di essere un uomo tosto. Mentreha molto vacillato negli ultimi 2 o 3 anni”. Poi aviene chiesto un commento sui primi exit poll riguardanti lein Francia: “A occhio e croce mi sembra che la destra sia in netto vantaggio e potrà concludere questa elezione con una vittoria.