Spalletti si prende gioco del giornalista svizzero | Allusioni di cattivo gusto Come si chiama lei? – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Un’eliminazione imbarazzante, soprattutto perè arrivata. L’Italia esce meritatamente agli ottavi di finale di Euro 2024 contro una Svizzera migliore, sotto tutti i punti di vista. Limiti tecnici, fisici e caratteriali. Messi a nudo anche dallo stesso ct Luciano, in conferenza stampa. Poca autocritica e tanto livore nei confronti di una domanda posta da un: “Noi una Ferrari, voi una Panda“. Visibilmente scosso,ha risposto in maniera pungente. “Oggi la Svizzera è stata una Ferrari, voi una Panda!” ???? Ilprovoca, il ct risponde così ????#Euro2024 pic.twitter.com/zEUD8l6Kvw — Eurosport IT (@EurosportIT) June 29, 2024 “è una persona di grande ironia” “In questi momenti bisogna accettare tutto, anche ledila sua” Questa la risposta del ct della nazionale italiana.