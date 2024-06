Sorteggio calendario Serie A 2024 25 | Data e orario in cui si conoscerà la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 30 giugno 2024)/25 il 4 luglio alle 12. Evento su canali LegaA, Sky e DAZN. 20 squadre in attesa del nuovo campionato. Le venti squadre diA sono in attesa di conoscere il nuovo, con il campionato al via ad agosto. Chiuso il campionato diA 2023/con la vittoria dell’Inter, i tifosi non vedono l’ora di conoscere ildellaannata 24/25 al via a metà agosto. A poco meno di un mese dalla conclusione del torneo, via ad un’altra. Venti squadre al via che conosceranno il proprionel corso dell’estate, così da programmare l’intera annata tra il massimo campionato italiano, la Coppa Italia ed eventualmente laeuropea per le squadre qualificate ai tre tornei continentali.