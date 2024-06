Premio letterario internazionale Lidia Ravera vince il Book Prize

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) E’ il romanzo "Un giorno tutto questo sarà tuo" diil più votato dalla terza edizione di "Orbetello" aggiudicandosi quindi il. Attenzione ed emozione sul palco anche per la consegna del Tributo alla Carriera a Björn Laon, uno degli autori scandinavi più conosciuti e apprezzati anche in Italia. "È sempre incoraggiante ricevere undi prestigio, perché dietro ci sono lettori che prendono la letteratura sul serio – ha detto Bjorn Laon –. Vale ancora di più quando ilnon è dato soltanto per l’ultima ‘novità’ o a quello di cui ‘tutti parlano’. In questo mondo fatto di frammenti e una marea di bits, uncome ilOrbetello ci fa ricordare che la letteratura non deve avere una scadenza".