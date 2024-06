Parlerò con Gravina Spalletti tam tam dopo la sconfitta | cosa può accadere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) L'Italia è fuori dall'Europeo, ma in fin dei conti non è mai stata dentro. Lo si evince dal gioco, lo si intuisce dalle facce dei giocatori a Berlino, sfiduciate fin dal fischio d'inizio, lo confermano le parole del commissario tecnico Luciano. «Non siamo arrivati a questo Europeo in una condizione eccezionale e fare tutto a questa temperatura non è facile. Si sarebbe potuto fare di più, ma quando si trovano squadre che palleggiano bene, occorre farlo altrettanto bene - le parole del ct -. C'è la possibilità di costruire qual, ma serve un po' più di tempo. Io non ne ho avuto moltissimo, se guardiamo ai miei predecessori quasi tutti hanno avuto più partite di me. A livello di responsabilità, quella è sempre dell'allenatore, le scelte le ho fatte io».