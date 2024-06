Maltempo in Valle d’Aosta e Piemonte Conte | Immagini agghiaccianti solidarietà

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 30 giugno 2024) ROMA – “Leche giungono dal nord, dallee dal, sono. Esprimo lamia e del Movimento 5 Stelle alle popolazioni colpite da queste catastrofi e ringrazio i soccorritori coinvolti nella messa in sicurezza dei cittadini. Ci riscopriamo di nuovo fragili di fronte a eventi meteorologici di questa portata e, in più in generale, alla sfida enorme della lotta ai cambiamenti climatici, con una parte del Paese devastato dale l’altra colpita dalla siccità mentre qualcuno continua a negare il problema. Apriamo tutti gli occhi. Siamo pronti a collaborare in Parlamento per tutti gli aiuti e le misure necessarie”. E’ quanto scrive su Twitter-X il leader del M5S Giuseppe(foto). L'articoloin: “” L'Opinionista.