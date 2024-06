L’oroscopo di Branko quale segno è nei guai

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 30 giugno 2024) Personaggi tv. Quali sono le previsioni deldiper la giornata di oggi, sabato 30 giugno 2024? Esaminiamo insiemeperle previsioni del famoso astrologo. Leggi anche: Il famoso della Tv ha sposato il suo lui: Chiara Francini officia l’unione civile (VIDEO) Leggi anche: Filippo Bisciglia in lacrime per il lutto: il dolore è enormediè neidi: ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 30 giugno 2024. Ariete: siamo al secondo giorno di Luna, ultimo quarto in Ariete. Oggi sembra far intendere il massimo della severità nei confronti del lavoro, rapporti con l’ambiente e collaborazioni. Attenzione ai movimenti nelle finanze, rischiate di prendere qualche decisione impulsiva.