LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | superata la prima ascesa del San Luca si stacca van den Broek

(Di domenica 30 giugno 2024) 16.43 Intanto Abrahamsen si guadagna almeno un altro giorno a pois, questa la classifica provvisoria: 1 – ABRAHAMSEN Jonas 22 9 2 – MADOUAS Valentin 11 – 3 – VAN DEN Frank 9 – 4 – IZAGIRRE Ion 8 – 5 – BARDET Romain 3 – 16.41 Si Van Aert poco dello scollinamento. Gruppo a 3'25". Si anche van den (dsm firmenich PostNL), secondo nella generale. 16.40 FINTA DI POGACAR! Scattino dello sloveno, Vingegaard subito a ruota ma si era portato avanti solo per prendere la borraccia. Finta pianificata? 16.38 Tiesj Benoot a fare il ritmo in gruppo, si vedono anche Soudal Quick-Step e Ineos. Pogacar tranquillo, Bardet attorno alla quindicesima posizione.