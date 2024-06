Licenziati finisce così la storia dei lavoratori della raccolta a Qualiano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Solo l’altro ieri i consiglieri di opposizione avevano presentato una richiesta di accesso alle informazioni in merito ad un bando pubblicato dalla Multiservizi Srl sul proprio sito, nuovamente.ladei 9Società Cooperativa “Logistica Asso Trans” che lavorava per laMultiservizi Srl. L’abbiamo appreso direttamente dalla voce di uno di loro che ci ha contattato telefonicamente. Ricordiamo che vi era stato un incontro al Comune dopo la loro protesta pacifica in cui il Sindaco De Leonardis annunciava che sarebbero stati reintegrati fino al termine contrattuale. Termine decisamente breve visto che meno di 30 giorni dopo siamo nuovamente a parlare con enorme stupore e tristezza di nove dipendenti che da domani saranno senza stipendio.