La rassegna ‘Paper Fest’ prosegue a Carrara con Scanzi Padellaro Lucarelli e Travaglio Segui la diretta

(Di domenica 30 giugno 2024) LaFest‘ riprende alle 18.30 sempre in piazza S. Francesco a(detta anche piazza XVII aprile) con Andreache presenta ‘La sciagura. Giorgia Meloni e il suo Governo disastroso’. Il suo ultimo successo editoriale si è trasformato anche in uno spettacolo teatrale che ha collezionato un sold out dopo l’altro nel suo tour per il Paese. Un racconto di questi tempi sbandati. Per interpretare il presente. E per resistere a questo inesorabile tracollo della politica politicante nostrana. Alle 20.00 Antonioparlerà del suo ultimo libro “Solo la verità lo giuro. Giornalisti- Artisti- Pagliacci’, pubblicato da PIEMME e dal 28 giugno per un mese in edicola in abbinata a il Fatto Quotidiano. Sul palco, insieme all’autore, interviene Cristina Lorenzi, giornalista de La Nazione: l’ultimo libro dinon fa sconti a nessuno, tanto meno a chi scrive, è un diario intimo fatto di confessioni, riflessioni e rivelazioni, spesso dirompenti e amarissime.