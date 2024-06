In 107 milioni per Svizzera-Italia su Rai1 share al 64 3%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Quasi 10,7di appassionati hanno seguito ieri sul'amara sconfitta degli azzurri di Spalletti all'ottavo di finale degli Europei: il matchha ottenuto in media 10692mila spettatori pari al 64.27% di. In particolare, il primo tempo ha raccolto 10321mila spettatori pari al 65.8%, il secondo 1170mila con il 62.9%. Il pre partita, sempre sulla rete ammiraglia Rai, ha avuto 4803mila con il 40.11%, mentre l'appuntamento con Notti Europee, in onda dalle 20.40, è seguito da 366mila con il 20.68%. .