Hanno preso in giro tutti | bufera su Temptation Island sono squalificati

(Di domenica 30 giugno 2024), scoppia la: una coppia è stata squalificata, hainla redazione. La rivelazione è clamorosa La prima puntata è andata in onda giovedì scorso ed era talmente tanta l’attesa che all’auditelha fatto il botto. La seconda miglior partenza di sempre per la trasmissione diventata ormai un appuntamento fisso con l’arrivo dell’estate. Il viaggio nei sentimenti attraverso le sette coppie protagoniste separate per 21 giorni in un resort in Sardegna, con tentatori e tentatrici a far vacillare i protagonisti. Già nella prima puntata abbiamo visto alcune dinamiche interessanti, con la povera Alessia che è già stata messa a dura prova da Lino, il cui ruolo principale è fare il cascamorto con qualsiasi tentatrice adocchi inper il resort, con un focus particolare per la bella Karina.