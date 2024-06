Francia boom dell’affluenza alle elezioni | 20 punti in più rispetto al 2022 Assist o ostacolo per Bardella? Stasera lo spoglio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Gli elettori francesi si stanno recando in massa a votare nellelegislative considerate come un vero e proprio spartiacque per il futuro della Quinta Repubblica. Per lo meno secondo gli standard di affluenza francesi, solitamente scarsi.ore 17 di oggi, domenica 30 giugno, aveva votato per il primo turno delle legislative quasi il 60% degli aventi diritto: 59,39% per l’esattezza. Si tratta di un balzo di 20esatti nel tasso di partecipazione al votoultime legislative, svoltesi a giugno(si fermò al 39,4%). La domanda che tutti i protagonisti politici del voto così come gli osservatori si pongono naturalmente in queste ore è che cosa stia dietro al: un indizio della nuova “luna di miele” tra il Rassemblement National – dato da tutti i sondaggi in netto vantaggio – e il Paese? O piuttosto della risposta di testa e cuore agli appelli piovuti da settimane da partiti e stampa tradizionale per fermare l’ascesa al governo dei sovranisti guidati da Jordane Marine Le Pen? La risposta tra poche ore, dopo che20 si chiuderanno i seggi nelle grandi città.