F1 GP Austria 2024 | clamoroso scontro Verstappen-Norris vince Russell!

(Di domenica 30 giugno 2024) L’imponderabile è accaduto nel GPdella F1. Un incidente nel finale, infatti, si è messo di mezzo tra la vittoria e Maxdi Red Bull. Un contatto con Lando, con l’olandese che nell’occasione ha sbarrato con troppa energia la via del sorpasso al ragazzo della McLaren (poi ritirato), ha infatti escluso il campione del mondo dalla possibilità di mettere a referto il successo sul circuito amico del Red Bull Ring con il numero uno arrivato quinto. Della situazione ne ha prontamente approfittato Georgedi Mercedes che ha ringraziato lo screzio di pista tra i due combattenti per tagliare, per primo, il traguardoco. Secondo posto per Oscar Piastri, mentre sul podio sale anche Carlos Sainz di Ferrari, anche lui agevolato dalla carambola Red Bull-McLaren.