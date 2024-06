Elezioni in Francia 2024 quando sapremo i risultati Instant poll | Le Pen sopra il 36%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giugno– Si vota inper il primo turno dellelegislative. Dalle 8 sono aperte le urne nellametropolitana, dove circa 49 milioni di elettori sono chiamati al voto per il primo turno dellelegislative in 577 collegi elettorali.I francesi potranno votare fino alle 18 o alle 20 nelle grandi città, momento in cui prenderanno forma i primidi questo voto carico di suspense che potrebbe scuotere il panorama politico e aprire la strada alla conquista del potere dell'estrema destra. French far right Rassemblement National (RN) party's member and candidate for the legislatives elections for the Sarthe department Marie-Caroline Le Pen casts her vote in the first round of parliamentary elections in Henin-Beaumont, North of France, on June 30,