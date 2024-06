Destra avanti Macron prova l' ultima carta | Blocco democratico contro Marine Le Pen

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Le elezioni legislative in Francia vengono vinte nettamente dallae daLe Pen, che tra una settimana al secondo turno potrebbe prendersi le chiavi del Paese. Una sconfitta durissima per il presidente Emmanuele per i liberali, con il premier Attal che sarà costretto alle dimissioni. Manon molla e ha già lanciato un appello ai francesi in vista del ballottaggio. Per far fronte al Rassemblement National della Le Pen, ha spiegato il capo dell'Eliseo, è necessario formare un"chiaramentee repubblicano" al ballottaggio. "La partecipazione elevata al primo turno di queste elezioni legislative testimonia l'importanza di questo voto per tutti i nostri compatrioti e la volontà di chiarire la situazione politica", ha affermato.