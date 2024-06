Calabriabimbo schiacciato da cancello

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 30 giugno 2024) 0.30 E' ricoverato in terapia intensiva un bimbo di 3 anni ieri è rimastoda undi ferro in provincia di Cosenza: è avvenuto a Guardia Piemontese, sulla costa tirrenica. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era in una struttura balneare quando per cause ancora in corso di accertamento è rimastodaldi ferro che delimitava la struttura. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cosenza di Cosenza dove è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva.