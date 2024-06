Bct trionfo di pubblico per Fikret di ‘Terra Amara’ e gli agenti di ‘Casa a prima vista’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 30 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ senza dubbio piazza Santa Sofia la location che ieri sera, per la quinta serata dell’ottava edizione del Bct, ha registrato la maggiore affluenza di. Un vero e proprio bagno di folla per l’attore e modello turco Furkan Palal?, diventato famoso al grandeitaliano per il ruolo dinella serie, e il cast divista‘. Benevento è stata lacittà italiana ad ospitare un eventocon la presenza di Furkan e i fan lo hanno accolto con grande entusiasmo: “Il popolo italiano è davvero molto accogliente – ha dichiarato l’attore -. Sono rimasto colpito dal calore e dall’affetto trasmesso sin dal mio arrivo in questa città. Sono incredibilmente felice e grato per tutto questo”.