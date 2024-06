ASUS Flashtor 12 PRO | non solo archiviazione dei dati rapida grazie agli SSD NVMe grazie alle app tante funzionalità extra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Negli ultimi anni le soluzioni NAS (network attached storage o sistemi diin rete) si stanno sempre più evolvendo aggiungendo sempre piùche vanno oltre il semplice “backup” dei, ed abbiamo avuto modo di provarle negli ultimi due mesi utilizzando il Flashstor 12 Pro ditor. Il Flashstor 12 Pro è un’unità di fascia alta, pensata per piccole aziende o per i cosidetti “power user”, che può alloggiare fino a 12 SSDche permettono di offrire velocità superiori a quelle dei tradizionali NAS con dischi meccanici, senza rinunciare alla sicurezza contro le perdite offerta dalla ridondanza deialla possibilità di configurarli in RAID. Ma non sonoi dischi ad assicurare al NAS ditor buone prestazioni, infatti il dispositivo è dotato di una CPU Intel Celeron N5105 (Quad-Core a 2GHz) capace di effettuare anche carichi di encoding video, 4GB di RAM (espandibili fino a 16GB) ed una scheda di rete Ethernet con supporto ai 10Gbps, che si affianca a 2 porte USB3.