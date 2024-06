Tour de France 2024 Bardet | Un sogno la maglia gialla era un obiettivo di carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) “Un finale da. Indossare laera uno degli obiettivi della mia. Questa è la prima volta che ho cominciato ilsorridendo e non divorato dalla pressione. Sapevo di dover soffrire, conoscevo bene le ultime salite, non avevo niente da perdere. Non ho parole, alla fine avevamo anche il vento contro: è stato incredibile”. Grande emozione nelle parole di Romain, dopo aver vinto la prima tappa delde, ossia la Firenze-Rimini, grazie anche alla collaborazione di Frank Van der Broeck, compagno nel team Dsm-Firmenich Postnl. Dopo una straordinaria fuga, il ciclistase ha festeggiato un traguardo che, come ha fatto intuire, impreziosisce e non poco la suade: “Un, laera undi” SportFace.