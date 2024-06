Occhi Di Gatto | Tutto Sulla Fiction In Arrivo Sulla Rai!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 29 giugno 2024)di: la storia delle tre sorelle diventa per la prima volta unacon attori in carne ed ossa, ed arriverà prestoRai. Ecco che cosa sappiamo finora!diarriverà su Rai 2. La Rai infatti si è aggiudicata i diritti della serie tv che tornerà a rappresentare il celebre anime giapponese degli anni Ottanta. La collaborazione tra TeleFrance e Amazon Prime Video ha realizzato per la prima volta questa serie con delle attrici in carne ed ossa, che riporteranno in vita l’amatissima storia.di: la trama della nuovaRai!diarriverà su Rai 2 nel corso dei prossimi palinsesti. La serie non tradirà la trama originaria, che venne trasmessa su Italia Uno ormai diversi anni fa. Al centro ci saranno Alexia, Tam e Sylia, tre sorelle che si incontreranno di nuovo a Parigi dopo aver trascorso anni separate.