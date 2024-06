Mia moglie è morta durante l' inno di Italia-Spagna Il dramma di Nosotti il giornalista di Sky Sport

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) "Mial'nazionale. Sono tornato in tv per lei". La confessione di Marcoal Corriere della Sera è tanto commovente quanto l'abbraccio in lacrime con il ct Luciano Spalletti, prima della partita trae Crozia agli Europei in Germania. Lo stimatissimodi Skyaveva perso lada poche ore e nonostante il dolore enorme aveva scelto di tornare al lavoro, a bordo campo, per onorarne la memoria. "MiaSilvia, con la quale ero sposato da ventotto anni, èuna settimana fa. Stava male da tempo. Tutto è cominciato alla fine degli altri campionati europei, quelli che l'vinse. Tornai a casa, a Formigine, vicino Modena, e lei mi disse che dalle analisi risultava che era malata di leiomiosarcoma, un tumore dei tessuti molli.