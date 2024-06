LIVE Italia-Svizzera 0-0 Europei 2024 in DIRETTA | iniziati gli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

10? Si rialza ora Barella che zoppica.che dovrà difendere in 10 su questa punizione dalla trequarti. 9? Barella ha subito un colpo dopo un contrasto con Freuler a centrocampo. 9? Cristante arriva in ritardo su Aebischer e lo ferma fallosamente. Si accascia anche Barella dopo un colpo subito al quadricipite sinistro 8? Di Lorenzo recupera il pallone e spazza tra i piedi di Vargas, che dà nuova linfa alla manovra elvetica. 7? Manovra senza fretta dellache fatica a recuperare il pallone in quest'inizio. 6? Lancio lungo di Mancini verso El Shaarawy, che viene anticipato da Ndoye. L'elvetico non riesce a spazzare il pallone che diventa buono per l'esterno azzurro, il quale svirgola e vanifica tutto.