L' arte italiana cresce così

(Di sabato 29 giugno 2024) La Fondazione vaf-Stiftung premia la lunga carriera dell’architetto e designer Marcello Morandini, e insieme i giovani artisti più interessanti del nostro Paese. I loro lavori sono esposti in Germania e presto anche da noi. Arriva nella Stadtgalerie di Kiel, in Germania, il premio per uno storico artista italiano, per la sua lunga attività di architetto rigoroso e di designer, che ha trovato concordi i giurati di un premio relativo ai giovani, il Vaf della Fondazione Stiftung: mi riferisco a Marcello Morandini, lucido fra molti ragazzi, uno dei quali solo 24enne, che sono esposti in gara negli ampi spazi della galleria. Ma contemporaneamente, e davanti a loro, occorre onorare anche un amico. Un amico dell’Italia, un tedesco più italiano di un italiano, Volker Feierabend, che vive a Milano, nato a Berlino, e che esalta la grandezza dell’, anche in dialogo con la grandetedesca, nel luogo dove ha sede il museo che io presiedo e che è la casa delle opere da lui raccolte: il Mart di Rovereto.