La Danimarca crolla a Dortmund e la Germania va ai quarti

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - Con il gol di Havertz su rigore al 53mo e di Musiala al 68mo, laha battuto 2-0 lae si è qualificata per idi finale degli Europei. La partita è stata sospesa per una ventina di minuto al 36mo del primo tempo, a causa della forte pioggia. Poco prima del vantaggio tedesco, arrivato con un penalty assegnato dal Var per un tocco di mano di Andersen su cross di Raum, era stata annullata ai danesi una rete allo stesso Andersen per fuorigioco. Due i gol annullati ai tedeschi: al quarto minuto a Schlotterbeck, a segno di testa su corner, per un fallo di Kimmich su Schmeichel, e al 91mo a Wirtz per offside.