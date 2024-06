Italia umiliata dalla Svizzera | Nazionale senza talento e personalità campioni in carica già fuori agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) L’si fa umiliaree chiude nel peggiore dei modi un Europeo orribile. Una vittoria, datata due settimane fa, in rimonta contro l’Albania, dopo aver subito il gol più veloce della storia degli Europei, e rischiando di prendere gol nel finale, poi la tremenda sconfitta con la Spagna, non nella forma (1-0 più che onorevole sui tabellini) ma nella sostanza, una lezione calcistica che ci ha fatto sbandare e costretti a giocarcela con la Croazia, con cui siamo finiti ancora una volta sotto con il miracoloso gol di Zaccagni al 98?il quale non saremmo passati nemmeno come migliori terze. E’ durata però poco, pochissimo: è bastata laper riportarci alla dura realtà. Non siamo in grado di imporre il nostro gioco, non c’è, non c’è un’idea di fondo su cosa fare.