Italia impresentabile contro la Svizzera | sotto 0-1 al 45? l’Europeo rischia di finire agli ottavi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 29 giugno 2024) Dopo aver passato la fase a gironi con grande fatica – acciuffando il secondo posto solo grazie a un pareggio al 97?la Croazia – l’guidata da Luciano Spalletti ha 45 minuti per evitare l’eliminazione dopo un primo tempo da dimenticarela. Nella sfida deglila nazionale elvetica domina per tutto il primo tempo e castiga l’al 37? con un bel gol su azione del centrocampista del Bologna Remo Freuler. Si attendono le mosse di Spalletti e la reazione degli Azzurri per provare a invertire la rotta di un Europeo sin qui da dimenticare, e chedidopo appena due settimane. Leggi anche: L’urlo di Caressa, la commozione del telecronista Rai, il salto di Chiellini: l’esultanza in diretta al gol di Zaccagni fa impazzire i social – I video L’eurogol di Zaccagni salva l’, la gioia incontenibile di Chiara Nasti (che aspetta la piccola Dea) – Il video Euro 2024,avanti col cardiopalma: Zaccagni salva Spalletti al 97?.