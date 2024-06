Germania-Danimarca 2-0 tedeschi ai quarti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 29 giugno 2024) DORTMUND () (ITALPRESS) – Laprosegue il suo cammino europeo superando per 2-0 la. A decidere una partita ricca di emozioni sono un rigore di Havertz e un destro di Musiala nella ripresa. Aidi finale, laaffronterà la vincente del match tra Spagna e Georgia. I padroni di casa passano in vantaggio al 4? grazie a un'incornata di Schlotterbeck da corner, ma l'arbitro annulla per fallo in attacco. Tre minuti dopo, Schmeichel deve volare per alzare sopra la traversa una botta dalla distanza di Kimmich. Kross batte l'angolo e Schlotterbeck colpisce di testa, costringendo ancora una volta il portiere alla parata. Gli uomini in maglia bianca assediano la difesa avversaria e il solito Schmeichel salva ancora su un mancino volante di Havertz al 10?.