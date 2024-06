Gelato alla Nocciola | per prepararlo non serve la gelatiera

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 29 giugno 2024) Ilè uno dei gusti preferiti da tutti. Cremoso, scioglievole, freschissimo, non manca mai sui coni di grandi e piccini o nella vaschetta da portare a casa. Anche tra i gelati confezionati, va sempre a ruba. Ma da ora in poi, con questa ricetta potremoanche noi, a casa, senzae senza aspettare la prima occasione di spesa o di uscita per potercelo gustare. Facilissimo da realizzare, richiede però lunghe ore di riposo nel conre prima di poter essere servito. Mettiamoci all’opera subito, allora, senza indugiare!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: 250 ml di Panna vegetale già zuccherata 180 g di Latte Condensato 30 g di Miele 300 g di nocciole (circa) dobbiamo ottenere 150 g di Pasta di Nocciole q.