Formigine preso Angelillis Ma il sogno è arrivare a Stanco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Ilcontinua a muoversi sul mercato per costruire la rosa da Eccellenza, in attesa la prossima settimana di annunciare i primi arrivi. Dopo aver chiuso la trattativa per Davoli e Crispino, in porta l’obiettivo numero uno è Mawuli della Cdr, mentre per l’attacco il tandem Ghidini-Pepe ha definito anche l’arrivo di Pasquale(2003), autore di 12 reti al Fiorano, dove ha svolto tutta la trafila giovanile. Il "" rimane però, come già raccontato, quello di Francesco(’87), che dopo l’addio dal Terre di Castelli sta valutando la proposta dei verdeblù, che gli permetterebbe di restare vicino a casa. Ieri intanto si è accasato anche un altro exse, l’attaccante Riccardo Zito che ha firmato per lo Sporting Scandiano appena ripescato in Eccellenza, dove troverà anche De Pietri Tonelli dalla Cdr.